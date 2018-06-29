Воротар Бойко став повноцінним футболістом "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Голкіпер Денис Бойко, який у минулому сезоні виступав за київське “Динамо” на правах оренди, уклав повноцінний контракт із “біло-синіми”, повідомляє УНН з посиланням на сайт киян.
Отримавши статус вільного агента, Бойко підписав угоду з “Динамо” на п’ять років.
У сезоні 2017/2018 наш співвітчизник провів у складі “Динамо” 12 матчів у чемпіонаті УПЛ, 2 в Кубку України і 4 в Лізі Європи.
Додамо, що раніше права на гравця належали турецькому “Бешикташу” за який Бойко провів лише 5 поєдинків і пропустив у них 7 голів. Також гравець має досвід виступів за іспанську “Малагу” (5 ігор, 13 пропущених голів), “Дніпро” (102 зустрічі), “Кривбас” (26), “Оболонь” (16).
Нагадаємо, гол новачка Че Че приніс “Динамо” перемогу в першій контрольній грі міжсезоння.