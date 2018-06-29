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Вратарь Бойко стал полноценным футболистом "Динамо"

Вратарь Бойко стал полноценным футболистом "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Голкипер Денис Бойко, который в прошлом сезоне выступал за киевское "Динамо" на правах аренды, заключил полноценный контракт с "бело-синими", сообщает УНН со ссылкой на сайт киевлян.

Получив статус свободного агента, Бойко подписал контракт с "Динамо" на пять лет.

В сезоне 2017/2018 наш соотечественник провел в составе "Динамо" 12 матчей в чемпионате УПЛ, 2 в Кубке Украины и 4 в Лиге Европы.

Добавим, что ранее права на игрока принадлежали турецкому "Бешикташу" за который Бойко провел только 5 поединков и пропустил в них 7 голов. Также игрок имеет опыт выступлений за испанскую "Малагу" (5 игр, 13 пропущенных голов), "Днепр" (102 встречи), "Кривбасс" (26), "Оболонь" (16).

Напомним, гол новичка Че Че принес "Динамо" победу в первой контрольной игре межсезонья.

Украинские Национальные Новости

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