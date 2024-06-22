Вороги 30 разів обстріляли 9 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого стався 91 вибух
Київ • УНН
Окупанти 30 разів обстріляли 9 населених пунктів у Сумській області, зафіксувавши 91 вибух з артилерії, мінометів, танків і безпілотних літальних апаратів.
За день окупанти 30 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 91 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади
Ситуація в громадах
Краснопільська: ворог здійснив удари FPV-дронами (4 вибухи), обстріляв з артилерії (13 вибухів), мінометів (9 вибухів), наніс танковий обстріл (5 вибухів).
Зноб-Новгородська: противник бив зі ствольної артилерії (2 вибухи), міномету (2 вибухи).
Шалигинська: росіяни скинули 6 мін на територію громади.
Есманьська: загарбники обстріляли зі стрілецької зброї, здійснили удар дроном-FPV (1 вибух), били з мінометів (9 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
Юнаківська: ворожа армія здійснила атаку за допомогою дрона-FPV (2 вибухи), обстріляла зі ствольної артилерії (6 вибухів).
Миколаївська: окупанти вдарили з дронів-FPV (2 вибухи).
Білопільська: терористи здійснили удари з дронів-FPV (4 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
Середино-Будська: ворог бив з мінометів (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронів (2 вибухи).
Хотінська: росіяни 4 міни скинули на територію громади.
Глухівська: країна-терорист провела атаку з FPV-дрона (1 вибух).
Сумщину з ночі росіяни атакували дронами, з артилерії та РСЗВ: зафіксовано 39 вибухів22.06.24, 10:34 • 25224 перегляди