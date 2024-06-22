Киев • УНН
Оккупанты 30 раз обстреляли 9 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 91 взрыв из артиллерии, минометов, танков и беспилотных летательных аппаратов.
За день оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину, поэтому был зафиксирован 91 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 91 взрыв. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, середина-Будская и Зноб-Новгородская общины
Ситуация в сообществах
Краснопольская: враг совершил удары FPV-дронами (4 взрыва), обстрелял из артиллерии (13 взрывов), минометов (9 взрывов), нанес танковый обстрел (5 взрывов).
Зноб-Новгородская: противник бил из ствольной артиллерии (2 взрыва), миномета (2 взрыва).
Шалыгинская: россияне сбросили 6 мин на территорию общины.
Эсманьская: захватчики обстреляли из стрелкового оружия, совершили удар дроном-FPV (1 взрыв), били из минометов (9 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
Юнаковская: вражеская армия осуществила атаку с помощью дрона-FPV (2 взрыва), обстреляла из ствольной артиллерии (6 взрывов).
Николаевская: оккупанты ударили с дронов-FPV (2 взрыва).
Белопольская: террористы совершили удары с дронов-FPV (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (3 взрыва).
Середина-Будская: враг бил из минометов (2 взрыва), совершил удары FPV-дронов (2 взрыва).
Хотинская: россияне 4 мины сбросили на территорию общины.
Глуховская: страна-террорист провела атаку с FPV-дрона (1 взрыв).
Сумскую область с ночи россияне атаковали дронами, из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 39 взрывов22 июня 2024, 07:34 • 23594 просмотра