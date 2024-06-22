За день оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину, поэтому был зафиксирован 91 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 91 взрыв. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, середина-Будская и Зноб-Новгородская общины - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в сообществах

Краснопольская: враг совершил удары FPV-дронами (4 взрыва), обстрелял из артиллерии (13 взрывов), минометов (9 взрывов), нанес танковый обстрел (5 взрывов).

Зноб-Новгородская: противник бил из ствольной артиллерии (2 взрыва), миномета (2 взрыва).

Шалыгинская: россияне сбросили 6 мин на территорию общины.

Эсманьская: захватчики обстреляли из стрелкового оружия, совершили удар дроном-FPV (1 взрыв), били из минометов (9 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

Юнаковская: вражеская армия осуществила атаку с помощью дрона-FPV (2 взрыва), обстреляла из ствольной артиллерии (6 взрывов).

Николаевская: оккупанты ударили с дронов-FPV (2 взрыва).

Белопольская: террористы совершили удары с дронов-FPV (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Середина-Будская: враг бил из минометов (2 взрыва), совершил удары FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская: россияне 4 мины сбросили на территорию общины.

Глуховская: страна-террорист провела атаку с FPV-дрона (1 взрыв).

Сумскую область с ночи россияне атаковали дронами, из артиллерии и РСЗО: зафиксировано 39 взрывов