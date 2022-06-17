Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих - Гайдай

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“Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей. Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя”, — написав він у Telegram.

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Гайдай наголосив, що семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька — це мати із сином.

Крім того, в Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському — 18 будинків, у Врубівці — сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком.

“Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної „Азоту“. Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів”, — додав Гайдай.

За минулу добу окупанти застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки. Російські загарбники також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці.

Тривають бойові дії в Сєвєродонецьку.

Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте — ворог відійшов.

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