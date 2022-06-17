Враг отодвинут от Золотого, в Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что количество обстрелов со стороны российских оккупантов растет ежедневно. Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры. Враг усиливает огневое влияние, убивая мирных людей, передает УНН.
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“Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни”, — написал он в Telegram.
Детали
Гайдай подчеркнул, что семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой было уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка — это мать с сыном.
Кроме того, в Лисичанске разрушения потерпели здание школы и два дома, в Горном — 18 домов, в Врубовке — семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.
“Россияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание и проходной „Азота“. В целом на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов”, — добавил Гайдай.
За прошедшие сутки оккупанты применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Российские захватчики также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.
Продолжаются боевые действия в Северодонецке.
Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое — враг отошел.
Напомним
Российские захватчики давят в Северодонецке и Тошковке, сжигают деревни Горной и Попаснянской общин на Луганщине.