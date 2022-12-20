Ворог зосереджує зусилля для наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
Деталі
За даними Генштабу, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках окупант здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.
Протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.
Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.
Раніше
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 230 осіб, 2995 танків, 266 вертольотів та сотень одиниць військової техніки.