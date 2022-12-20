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Враг сосредотачивает усилия для наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Враг сосредотачивает усилия для наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 476533 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. В других направлениях оккупант осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в то же время продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 99 230 человек, 2995 танков, 266 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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