Враг сосредотачивает усилия для наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. В других направлениях оккупант осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, в то же время продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.
В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины.
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