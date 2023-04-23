Ворог знову обстріляв Слов’янськ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Донеччині окупанти знову завдали удару по Слов’янську. Про це повідомляє Слов'янська міська військова адміністрація, пише УНН.
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Чергового ворожого удару місто зазнало минулої ночі, повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Цього разу ракета «С-300» влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру. Пошкоджено декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв.
Також очільник Слов’янської громади нагадав про необхідність заходів безпеки.
«У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей», - закликав він.
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