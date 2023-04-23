Враг снова обстрелял Славянск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Донецкой области оккупанты снова нанесли удар по Славянску. Об этом сообщает Славянская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
Очередной вражеский удар по городу был нанесен прошлой ночью, сообщил начальник МВА Вадим Лях.
На этот раз ракета «С-300» попала в микрорайоне Лесной вблизи карьера. Повреждено несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв.
Также глава Славянской громады напомнил о необходимости мер безопасности.
«В пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей», - призвал он.
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