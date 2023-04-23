Враг снова обстрелял Славянск

Детали

Очередной вражеский удар по городу был нанесен прошлой ночью, сообщил начальник МВА Вадим Лях.

На этот раз ракета «С-300» попала в микрорайоне Лесной вблизи карьера. Повреждено несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв.

Также глава Славянской громады напомнил о необходимости мер безопасности.

«В пасхальные дни воздержитесь от посещения кладбищ и мест массового скопления людей», - призвал он.

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