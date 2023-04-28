Ворог знову бив з артилерії по Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російські війська минулої доби завдали ударів з артилерії по Очаківській громаді на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 27 квітня, о 8:54 та 10:40 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
З його слів, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
У небі над Україною вночі було знищено 21 ворожу ракету з 23.