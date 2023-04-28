Враг снова бил из артиллерии по Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Российские войска на протяжении прошедших суток нанесли удары из артиллерии по Очаковской громаде Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 27 апреля, в 8:54 и 10:40 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.
По его словам, в городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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В небе над Украиной ночью было уничтожено 21 вражескую ракету из 23.