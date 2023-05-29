Ворог знизив активність: за добу наступальних дій не було на трьох основних напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Протягом доби окупанти не проводили наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального Штабу ЗСУ.
Деталі
Повідомляється, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.
На Бахмутському напрямку протягом доби окупанти не проводили наступальних дій. Також наступальних дій не було на Авдіївському та Лиманському напрямках.
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.
Доповнення
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. На півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів.