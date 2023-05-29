Враг снизил активность: за сутки наступательных действий не было на трех основных направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение суток оккупанты не проводили наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального Штаба ВСУ.
Детали
Сообщается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 20 вражеских атак.
На Бахмутском направлении в течение суток оккупанты не проводили наступательных действий. Также наступательных действий не было на Авдеевском и Лиманском направлениях.
На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка Георгиевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась поскольку он осуществляет замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений.