Ворог завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
«Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей», - зазначається в повідомленні.
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