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Ворог завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Ворог завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 730813 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

«Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей», - зазначається в повідомленні.

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