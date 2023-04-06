Враг нанес четыре ракетных и семь авиационных ударов по Украине - Генштаб

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов. Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

«Враг и в дальнейшем удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей», - отмечается в сообщении.

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