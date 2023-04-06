Враг нанес четыре ракетных и семь авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов. Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
«Враг и в дальнейшем удерживает определенные подразделения в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей», - отмечается в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты 77 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения