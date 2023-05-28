Ворог ще 4 рази атакував прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Станом на 23:00 28 травня російські війська ще 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, повідомляє оперативне командування “Північ”, пише УНН.
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ОК "Північ" повідомляє, що близько 17:00 було зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Галаганівка.
Також після 18:00 було зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гута-Студенецька. Та ще 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Ходине.
Надвечір, після 22:00, ОК зафіксувало 2 приходи, попередньо ствольна артилерія, по н.п. Глухів. Пошкоджено осколками стіну місцевого закладу освіти.
Постраждалих серед місцевого населення не було, зазначає оперативне командування.
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