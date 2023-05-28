Враг еще 4 раза атаковал приграничье Черниговской и Сумской областей

Детали

ОК "Север" сообщает, что около 17:00 было зафиксировано 15 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Галагановка.

Также после 18:00 было зафиксировано 3 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Гута-Студенецкая. И еще 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Ходино.

К вечеру, после 22:00, ОК зафиксировало 2 прихода, предварительно ствольная артиллерия, по н.п. Глухов. Повреждена осколками стена местного учебного заведения.

Пострадавших среди местного населения не было, отмечает оперативное командование.

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