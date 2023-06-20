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Ворог протягом доби завдав понад 72 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

 • 814630 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали понад 72 авіаційних ударів, здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог протягом доби завдав понад 72 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Цитата

«…ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Доповнення

Українські захисники у небі над Україною у ніч на 20 червня знищили 32 з 35 запущених російськими військами ударних дронів Shahed-136/131.

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