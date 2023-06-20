Враг в течение суток нанес более 72 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

«…враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Дополнение

Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 20 июня уничтожили 32 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed-136/131.