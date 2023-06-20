Враг в течение суток нанес более 72 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли более 72 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«…враг нанес более 72 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Дополнение
Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 20 июня уничтожили 32 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed-136/131.