Ворог поцілив у транспортне підприємство Дніпропетровщини: постраждала дитина - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області. Ворог атакував транспортне підприємство, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Легке поранення отримала 8-річна дитина.
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Учора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Постраждалих немає.