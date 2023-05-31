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29 березня, 17:57 • 274358 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 369027 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304793 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339694 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 304451 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221740 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206263 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165269 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537321 перегляди

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Ворог поцілив у транспортне підприємство Дніпропетровщини: постраждала дитина - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району Дніпропетровської області. Ворог атакував транспортне підприємство, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі 

Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Легке поранення отримала 8-річна дитина.  

Доповнення 

Учора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Постраждалих немає. 

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