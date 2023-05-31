Враг попал в транспортное предприятие Днепропетровщины: пострадал ребенок - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Утром взрыв прогремел в Межирицкой громаде Павлоградского района Днепропетровской области. Враг атаковал транспортное предприятие, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
В результате вражеской атаки есть разрушения. Легкое ранение получил 8-летний ребенок.
Дополнение
Вчера поздно вечером российская армия целилась по Никопольскому району. На Марганецкую громаду агрессор сбросил снаряды с БпЛА. Пострадавших нет.