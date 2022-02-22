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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Ворог показав справжнє обличчя" - звернення міністра оборони Резнікова

"Ворог показав справжнє обличчя" - звернення міністра оборони Резнікова

Київ • УНН

 • 163191 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Рішенням про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова, оприлюдненому на сайті Міноборони, пише УНН.

Цитата:

“Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя”, - заявив міністр.

“Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія”, - сказано в заяві.

Деталі

Зі слів Резнікова, вибір української сторони є дуже простим – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних, адже “для нас нічого не змінилося”.

Тепер Україна зможе побачити поряд справжніх друзів, яких, на думку міністра, стане більше.

“Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда”, - додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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