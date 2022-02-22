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"Враг показал истинное лицо" - обращение министра обороны Резникова

"Враг показал истинное лицо" - обращение министра обороны Резникова

Киев • УНН

 • 163190 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Решением о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР” Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова, обнародованном на сайте Минобороны, пишет УНН.

Цитата:

“Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо”, - заявил министр.

"Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов. Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого - Украина и украинская армия”, - сказано в заявлении.

Детали

По словам Резникова, выбор украинской стороны является очень простым - защищать свою страну, свой дом, своих родных, "ведь для нас ничего не изменилось”.

Теперь Украина сможет увидеть рядом настоящих друзей, которых, по мнению министра, станет больше.

“Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, одолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда", - добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Украинские Национальные Новости

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