Ворог обстрілює Україну у Надвечір Великодня: постраждали Сумщина та Чернігівщина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Армія окупантів у Надвечір'я Великодня вчергове нанесла авіудари по Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили в "ОК Північ", предає УНН.
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"Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області. Близько 23:30 зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка", - йдеться у повідомленні.
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Повідомляється, що, попередньо, постраждалих немає. Як зазначається, на місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар.
Також, "ОК Північ" повідомив про обстріл Сумської області.
"Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Сумської області. Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі", - написали в "ОК Північ".
Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС.
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