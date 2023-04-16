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Ворог обстрілює Україну у Надвечір Великодня: постраждали Сумщина та Чернігівщина

Ворог обстрілює Україну у Надвечір Великодня: постраждали Сумщина та Чернігівщина

Київ • УНН

 • 792679 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Армія окупантів у Надвечір'я Великодня вчергове нанесла авіудари по Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили в "ОК Північ", предає УНН. 

Цитата

"Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області. Близько 23:30 зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що, попередньо, постраждалих немає. Як зазначається, на місці працюють правоохоронці. Рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар.

Також, "ОК Північ" повідомив про обстріл Сумської області.

"Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Сумської області. Близько 22:40 15 квітня зафіксовано авіаудар, ймовірно керована бомба, в комунальну установу в Шосткінському районі", - написали в "ОК Північ".

Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо, поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС.

Нагадаємо

Кількість загиблих у Слов'янську зросла до 11 людей.

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