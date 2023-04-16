Враг обстреливает Украину в Надвечер Пасхи: пострадали Сумщина и Черниговщина

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Армия оккупантов в канун Пасхи в очередной раз нанесла авиудары по Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщили в "ОК Север", передает УНН. 

Цитата

"К вечеру Пасхи российская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по приграничью Черниговской области. Около 23:30 зафиксирован авиаудар по предприятию в г. Семеновка", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, предварительно, пострадавших нет. Как отмечается, на месте работают правоохранители. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар.

Также, "ОК Север" сообщил об обстреле Сумской области.

"Под вечер Пасхи российская армия в очередной раз нанесла поражение с воздуха по приграничью Сумской области. Около 22:40, 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемая бомба, в коммунальное учреждение в Шосткинском районе", - написали в "ОК Север".

Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, ранен гражданский человек. На месте работают правоохранители и ГСЧС.

Напомним

Количество погибших в Славянске возросло до 11 человек.

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