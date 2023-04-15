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Удар рф по Слов'янську: кількість загиблих зросла до 11

Удар рф по Слов'янську: кількість загиблих зросла до 11

Київ • УНН

 • 720335 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У результаті удару рф по Слов'янську кількість жертв зросла до 11. Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

"Напередодні Великодня, коли мав зійти Благодатний вогонь, російська сторона вкотре обстріляла мирний населений пункт — місто Слов'янськ.

Наразі кількість загиблих збільшилася до 11 людей, серед яких — дворічна дитина. Ще 21 особа отримала поранення", - написав Лубінець.

Додамо

Омбудсмен наголосив, що країна-агресор залишає по собі тільки смерть, біль і нещастя.

"За кожен злочин — не уникнути відповідальності. Винні мають бути покарані!" - резюмува Лубінець.

Нагадаємо

Окупанти випустили по Слов'янську 7 ракет.

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