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Удар рф по Славянску: количество погибших возросло до 11

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате удара рф по Славянску количество жертв возросло до 11. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

"Накануне Пасхи, когда должен был сойти Благодатный огонь, российская сторона в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт — город Славянск.

На данный момент количество погибших увеличилось до 11 человек, среди которых — двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения", - написал Лубинец.

Добавим

Омбудсмен подчеркнул, что страна-агрессор оставляет после себя только смерть, боль и несчастье.

"За каждое преступление — не избежать ответственности. Виновные должны быть наказаны!" - резюмировал Лубинец.

Напомним

Оккупанты выпустили по Славянску 7 ракет.

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