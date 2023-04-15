Удар рф по Славянску: количество погибших возросло до 11

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"Накануне Пасхи, когда должен был сойти Благодатный огонь, российская сторона в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт — город Славянск.

На данный момент количество погибших увеличилось до 11 человек, среди которых — двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения", - написал Лубинец.

Добавим

Омбудсмен подчеркнул, что страна-агрессор оставляет после себя только смерть, боль и несчастье.

"За каждое преступление — не избежать ответственности. Виновные должны быть наказаны!" - резюмировал Лубинец.

Напомним

Оккупанты выпустили по Славянску 7 ракет.