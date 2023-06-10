Ворог обстріляв Сумщину 16 разів: є руйнування та постраждалі

Деталі

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 4 вибухи. Внаслідок обстрілу поранено 1 місцевого мешканця, пошкоджено 1 приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.

Новослобідська громада зазнала мінометного обстрілу - 7 вибухів.

Білопільська громада опинилась під мінометним (39 вибухів) та артилерійським вогнем (10 вибухів), також було зафіксовано обстріл з АГС (20 вибухів).

По Великописарівській громаді було здійснено обстріл з міномета (5 вибухів) та артилерії з САУ (7 вибухів)

Миропільська громада зазнала обстрілу з міномета (4 вибухи).

Краснопільська громада опинилась під мінометним (26 вибухів) та артилерійським обстрілом (8 вибухів)

На Шалигинську громаду ворог скинув 3 міни.