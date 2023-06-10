Ворог обстріляв Сумщину 16 разів: є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Протягом минулої доби окупанти здійснили 16 обстрілів Сумської області, зафіксовано 133 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.
По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії, зафіксовано 4 вибухи. Внаслідок обстрілу поранено 1 місцевого мешканця, пошкоджено 1 приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.
Новослобідська громада зазнала мінометного обстрілу - 7 вибухів.
Білопільська громада опинилась під мінометним (39 вибухів) та артилерійським вогнем (10 вибухів), також було зафіксовано обстріл з АГС (20 вибухів).
По Великописарівській громаді було здійснено обстріл з міномета (5 вибухів) та артилерії з САУ (7 вибухів)
Миропільська громада зазнала обстрілу з міномета (4 вибухи).
Краснопільська громада опинилась під мінометним (26 вибухів) та артилерійським обстрілом (8 вибухів)
На Шалигинську громаду ворог скинув 3 міни.