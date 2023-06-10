Враг обстрелял Сумскую область 16 раз: есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. За прошедшие сутки оккупанты совершили 16 обстрелов Сумской области, зафиксировано 133 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады.
По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 4 взрыва. В результате обстрела ранен 1 местный житель, поврежден 1 частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж.
Новослободская громада подверглась минометному обстрелу - 7 взрывов.
Белопольская громада оказалась под минометным (39 взрывов) и артиллерийским огнем (10 взрывов), также был зафиксирован обстрел из АГС (20 взрывов).
По Великописаревской громаде был осуществлен обстрел из миномета (5 взрывов) и артиллерии из САУ (7 взрывов)
Миропольская громада подверглась обстрелу из миномета (4 взрыва).
Краснопольская громада оказалась под минометным (26 взрывов) и артиллерийским обстрелом (8 взрывов)
На Шалыгинскую громаду враг сбросил 3 мины.