Враг обстрелял Сумскую область 16 раз: есть разрушения и пострадавшие

Детали

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская громады.

По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии, зафиксировано 4 взрыва. В результате обстрела ранен 1 местный житель, поврежден 1 частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж.

Новослободская громада подверглась минометному обстрелу - 7 взрывов.

Белопольская громада оказалась под минометным (39 взрывов) и артиллерийским огнем (10 взрывов), также был зафиксирован обстрел из АГС (20 взрывов).

По Великописаревской громаде был осуществлен обстрел из миномета (5 взрывов) и артиллерии из САУ (7 взрывов)

Миропольская громада подверглась обстрелу из миномета (4 взрыва).

Краснопольская громада оказалась под минометным (26 взрывов) и артиллерийским обстрелом (8 взрывов)

На Шалыгинскую громаду враг сбросил 3 мины.