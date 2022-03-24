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Ворог намагається перевести війну у затяжну фазу – Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупаційні сили через надто великі втрати в особовому складі та техніці, а також відсутність у просуванні, намагаються перевести війну у частково затяжну фазу. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Ворог намагається перевести війну у затяжну фазу – Подоляк

Цитата

“Росіяни намагаються перевести війну у частково затяжну фазу. Причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво рф намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки”, - пише Подоляк.

Деталі

На його думку, саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення), росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф, зазначає радник глави ОП.

“Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності”, - наголосив Подоляк.

Раніше

Як писав УНН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже приблизно 15,8 тис. осіб, 530 танків, 108 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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