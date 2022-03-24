Враг пытается перевести войну в затяжную фазу – Подоляк

Цитата

“Россияне пытаются перевести войну в частично затяжную фазу. Причина - слишком высокие потери в личном составе и технике. А также - отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство рф пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров самого высокого и среднего звена", - пишет Подоляк.

Детали

По его мнению, именно эта потребность - сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения), россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

Происходит частичное окапывание русских на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания в них преднамеренных многотысячных гуманитарных катастроф, отмечает советник главы ОП.

“Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности”, - подчеркнул Подоляк.

Ранее

Как писал УНН, по последним данным Генштаба ВСУ, потере российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже примерно 15,8 тыс. человек, 530 танков, 108 самолетов и сотен единиц другой военной техники.