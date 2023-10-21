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Ворог на Запоріжжі завдав ракетний удар, по області за добу 106 обстрілів - ОВА

Київ • УНН

 • 190074 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 106 ударів по Запорізькій області, зокрема, завдали ракетний удар. Про це повідомив у суботу голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, пише УНН.

Ворог на Запоріжжі завдав ракетний удар, по області за добу 106 обстрілів - ОВА

Цитата

"Військовослужбовці рф завдали 106 ударів по Запорізькій області – постраждали 20 населених пунктів", - написав Малашко у Telegram.

Деталі

Він уточнив, що по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Щербаків, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 88 артобстрілів.

"Ворог здійснив ракетний удар по Любицькому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Чарівному, Малинівці, Новодарівці, Кам'янському та П'ятихаткам, 3 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатив авіаційним снарядом по Оріхову", - повідомив Малашко.

"Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

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