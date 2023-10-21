Враг на Запорожье нанес ракетный удар, по области за сутки 106 обстрелов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли 106 ударов по Запорожской области, в частности, нанесли ракетный удар. Об этом сообщил в субботу глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Военнослужащие рф нанесли 106 ударов по Запорожской области – пострадали 20 населенных пунктов", - написал Малашко в Telegram.
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Он уточнил, что по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Малой Токмачки, Чаривного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Щербаков, Пятихаток и других городов и сел на линии огня пришлось 88 артобстрелов.
"Враг совершил ракетный удар по Любицкому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Работино, Чаривному, Малиновке, Новодаровке, Каменскому и Пятихаткам, 3 РСЗО-обстрела Работино, а также ударил авиационным снарядом по Орехову", - сообщил Малашко.
"Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - отметил глава ОВА.
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