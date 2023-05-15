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Ворог на ТОТ створює табори для навчання завербованих ув'язнених - ЦНС

Ворог на ТОТ створює табори для навчання завербованих ув'язнених - ЦНС

Київ • УНН

 • 626020 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Ворог на тимчасово окупованих територіях створює табори для навчання завербованих ув'язнених. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей створюються табори для навчання ув’язнених, що прибувають з рф.

Так, нещодавно було зафіксоване прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області. Зазначається, що кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.

Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

"Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК "вагнер". Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти тікають з тимчасово окупованого півдня.

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