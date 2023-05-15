Враг на ВОТ создает лагеря для обучения завербованных заключенных - ЦНС

Детали

Сообщается, что на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей создаются лагеря для обучения заключенных, прибывающих из рф.

Так, недавно было зафиксировано прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области. Отмечается, что в конце месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 вновь прибывших российских заключенных.

"Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ЧВК "вагнер". В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных", - добавили в ЦНС.

Напомним

В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты бегут с временно оккупированного юга.