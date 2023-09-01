Ворог концентрує свою увагу у напрямку Новоєгорівки, у цьому районі знищено шість російських танків - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські війська на Лимано-Куп'янському напрямку зараз концентрують свою увагу у напрямку Новоєгорівки, саме у цьому районі сталися усі вісім боєзіткнень, які були на цьому напрямку за минулу добу. При цьому цьому поблизу населеного пункту знищено шість російських танків, зазначив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі одного з телеканалів у п'ятницю, пише УНН.
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"Ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії по всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ... На Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ - їх понад 110 тисяч. Зокрема, вони зараз концентрують свою увагу у напрямку Новоєгорівки", - сказав Євлаш.
З його слів, за минулу добу противник "лише поблизу цього маленького населеного пункту завдав 9 авіаударів". "Вісім штурмів, які відбулися в зоні відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку, - усі вісім були в напрямку Новоєгорівки, також противник 46 разів обстріляв це маленьке місце", - повідомив речник.
"Із семи танків, які були знищені на цьому напрямку, 6 було знищено саме поблизу Новоєгорівки", - вказав Євлаш.
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Загалом, за його словами, "противник намагається продавити нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, підтягуючи туди резерви, як в живій силі, так і в техніці".
На Лимано-Куп'янському напрямку ворог, як повідомив Євлаш, 650 разів обстріляв позиції наших захисників, використовуючи десятки тисяч артилерійських боєприпасів та снарядів, завдано 14 авіаційних ударів.
Українським захисникам вдалося ліквідувати 77 окупантів.
Серед семи спалених танків, два – сучасні Т-90 «Прорив», зазначив Євлаш.
Також росіяни недорахувалися 1 БМП, трьох автівок, 82-мм міномету, гаубиці «Мста-Б», артилерійської установки «Піон», безпілотника та двох складів з боєприпасами.