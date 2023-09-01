Враг концентрирует свое внимание в направлении Новоегоровки, в этом районе уничтожено шесть российских танков - спикер

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"Идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия по всей линии соприкосновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск... На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск - их более 110 тысяч. В частности, они сейчас концентрируют свое внимание в направлении Новоегоровки", - сказал Евлаш.

По его словам, за минувшие сутки противник "только вблизи этого маленького населенного пункта нанес 9 авиаударов". "Восемь штурмов, которые произошли в зоне ответственности на Лимано-Купянском направлении, - все восемь были в направлении Новоегоровки, также противник 46 раз обстрелял это маленькое место", - сообщил спикер.

"Из семи танков, которые были уничтожены на этом направлении, 6 были уничтожены именно вблизи Новоегоровки", - указал Евлаш.

Детали

В целом, по его словам, "противник пытается продавить нашу оборону на Лимано-Купянском направлении, подтягивая туда резервы, как в живой силе, так и в технике".

На Лимано-Купянском направлении враг, как сообщил Евлаш, 650 раз обстрелял позиции наших защитников, используя десятки тысяч артиллерийских боеприпасов и снарядов, нанесено 14 авиационных ударов.

Украинским защитникам удалось ликвидировать 77 оккупантов.

Среди семи сожженных танков, два – современных Т-90 «Прорыв», отметил Евлаш.

Также россияне недосчитались 1 БМП, трех автомобилей, 82-мм миномета, гаубицы «Мста-Б», артиллерийской установки «Пион», беспилотника и двух складов с боеприпасами.