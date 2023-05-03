Ворог двічі обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прикордоння Чернігівської та Сумської області двічі за день зазнало мінометних обстрілів. Обійшлось без жертв серед населення та пошкодження інфраструктури, пише УНН з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.
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"російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області. З 10:30 до 10:35 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Близько 10:30 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бучки. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".
Доповнення
За даними Міненерго, у ніч на 3 травня російські окупанти скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Сумщини. Як наслідок - суттєво пошкоджено електропідстанцію, знеструмлено більше ніж 4 тисяч абонентів. Серед працівників постраждалих немає.
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