Ворог двічі обстріляв позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 12:00 бойовики 2 рази обстріляли позиції захисників України. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, близько першої години ночі противник обстріляв з кулеметів наші позиції біля Гнутового”, — йдеться у повідомленні.
Згодом, о 07:00 ранку російсько-окупаційні війська завдали артилерійського вогню в бік опорних пунктів українських військ в районі населеного пункту Золоте-4. Тоді, з напрямку окупованого Первомайська ворог випустив п’ятнадцять снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру.
У відповідь українські захисники застосували станкові протитанкові гранатомети.
За інформацією Міноборони, наразі ситуація стабілізувалася, втрат серед українських військових початку поточної доби немає.
Нагадаємо, 17 травня, у житловий будинок у місті Золоте на Луганщині влучив реактивний снаряд.