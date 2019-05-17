Враг дважды обстрелял позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 12:00 боевики 2 раза обстреляли позиции защитников Украины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, около часа ночи противник обстрелял из пулеметов наши позиции у Гнутово", - говорится в сообщении.
Впоследствии, в 07:00 утра российско-оккупационные войска нанесли артиллерийского огня в сторону опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Золотое-4. Тогда, по направлению оккупированного Первомайска враг выпустил пятнадцать снарядов со ствольной артиллерии 122 калибра.
В ответ украинские защитники применили станковые противотанковые гранатометы.
По информации Минобороны, сейчас ситуация стабилизировалась, потерь среди украинских военных с начала текущих суток нет.
Напомним, 17 мая, в жилой дом в городе Золотое Луганской попал реактивный снаряд.