Ворог б'є на Запоріжжі з авіації, РСЗВ та артилерії: показали наслідки нових обстрілів

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"13 жовтня загарбники з артилерії, РСЗВ та авіації 137 разів обстріляли Гуляйполе, Оріхів, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів російськими військовими прифронтових населених пунктів вибуховою хвилею та уламками зруйновані оселі мирних жителів, а також господарські споруди на території домоволодінь.

Зареєстровано 13 повідомлень про руйнування осель цивільних громадян.

Обійшлося без жертв.

Нагадаємо

Як повідомили у Силах оборони, на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.