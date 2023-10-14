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Ворог б'є на Запоріжжі з авіації, РСЗВ та артилерії: показали наслідки нових обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Запорізькій області минулої доби зафіксовано наслідки 152 ворожих обстрілів по мирних населених пунктах, повідомили у суботу у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"13 жовтня загарбники з артилерії, РСЗВ та авіації 137 разів обстріляли Гуляйполе, Оріхів, Новодарівку, Малу Токмачку, Роботине", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів російськими військовими прифронтових населених пунктів вибуховою хвилею та уламками зруйновані оселі мирних жителів, а також господарські споруди на території домоволодінь.

Зареєстровано 13 повідомлень про руйнування осель цивільних громадян.

Обійшлося без жертв.

Нагадаємо

Як повідомили у Силах оборони, на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

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