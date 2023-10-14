Враг бьет на Запорожье из авиации, РСЗО и артиллерии: показали последствия новых обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксированы последствия 152 вражеских обстрелов по мирным населенным пунктам, сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"13 октября захватчики из артиллерии, РСЗО и авиации 137 раз обстреляли Гуляйполе, Орехов, Новодаровку, Малую Токмачку, Работино", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов российскими военными прифронтовых населенных пунктов взрывной волной и обломками разрушены дома мирных жителей, а также хозяйственные постройки на территории домовладений.
Зарегистрировано 13 сообщений о разрушении домов гражданских лиц.
Обошлось без жертв.
Напомним
Как сообщили в Силах обороны, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.