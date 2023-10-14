Враг бьет на Запорожье из авиации, РСЗО и артиллерии: показали последствия новых обстрелов

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КИЕВ. 14 октября. УНН. В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксированы последствия 152 вражеских обстрелов по мирным населенным пунктам, сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"13 октября захватчики из артиллерии, РСЗО и авиации 137 раз обстреляли Гуляйполе, Орехов, Новодаровку, Малую Токмачку, Работино", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российскими военными прифронтовых населенных пунктов взрывной волной и обломками разрушены дома мирных жителей, а также хозяйственные постройки на территории домовладений.

Зарегистрировано 13 сообщений о разрушении домов гражданских лиц.

Обошлось без жертв.

Напомним

Как сообщили в Силах обороны, на Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

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