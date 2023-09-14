Ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами, - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Запорізькій області ворог атакував райони Малої Токмачки та Вербового, але ці атаки були відбиті. В результаті російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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“Ворог атакував в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", - повідомила Маляр.
Вона також повідомила, що на Мелітопольському напрямку українські оборонці продовжують наступальну операцію, завдаючи російській армії значних втрат в живій силі та техніці чим суттєво знижують їх здатність оборонятись.
Нагадаємо
За добу ворог атакував з БпЛА та артилерії 31 населений пункт Запорізької області. Є численні руйнування житла та інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.