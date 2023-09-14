Ворог атакував у районах Малої Токмачки та Вербового, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами, - Маляр

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“Ворог атакував в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області, але ці атаки обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", - повідомила Маляр.

Вона також повідомила, що на Мелітопольському напрямку українські оборонці продовжують наступальну операцію, завдаючи російській армії значних втрат в живій силі та техніці чим суттєво знижують їх здатність оборонятись.

Нагадаємо

За добу ворог атакував з БпЛА та артилерії 31 населений пункт Запорізької області. Є численні руйнування житла та інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.