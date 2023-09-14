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Враг атаковал в районах Малой Токмачки и Вербового, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями, - Маляр

Киев • УНН

 • 242529 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Запорожской области враг атаковал районы Малой Токмачки и Вербового, но эти атаки были отбиты. В результате российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата 

“Враг атаковал в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, но эти атаки обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", - сообщила Маляр.

Она также сообщила, что на Мелитопольском направлении украинские защитники продолжают наступательную операцию, нанося российской армии значительные потери в живой силе и технике чем существенно снижают их способность обороняться. 

Напомним 

За сутки враг атаковал с БпЛА и артиллерии 31 населенный пункт Запорожской области. Есть многочисленные разрушения жилья и инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. 

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