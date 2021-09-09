ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року

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Виступаючи зі штаб -квартири ВООЗ у Женеві, Тедрос закликав багаті країни та виробників вакцин віддати першочергові удари медичним працівникам та вразливим категоріям населення в бідніших країнах через прискорювачі.

Минулого місяця ВООЗ закликала ввести мораторій на посилення вакцини проти COVID-19 до кінця вересня, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими та бідними країнами, але визнав у середу, що “з тих пір глобальні ситуації мало змінилися”, тому він закликає продовжити мораторій принаймні до кінця року.

Цитата

Начальник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус сказав журналістам:

“Я не буду мовчати, коли компанії та країни, які контролюють глобальне постачання вакцин, вважають, що бідняки світу повинні задовольнятися залишками. Ми не хочемо бачити широкого застосування бустерів для здорових людей, які повністю вакциновані”.

Нагадаємо

США збираються вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19 людям з ослабленим імунітетом. З 20 вересня всім американцям будуть запропоновані “бустерні” дози щеплення від COVID-19.