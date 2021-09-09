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ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года

Киев  •  УНН

 • 81033 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Всемирная организация здравоохранения призвала страны воздержаться от дополнительных вакцин до конца года, указывая на миллионы людей во всем мире, которые еще не получили ни одной дозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Выступая со штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, Тедрос призвал богатые страны и производителей вакцин отдать первоочередные удары медицинским работникам и уязвимым категориям населения в бедных странах из-за ускорители.

В прошлом месяце ВОЗ призвала ввести мораторий на усиление вакцины против COVID-19 до конца сентября, чтобы устранить резкую неравенство в распределении доз между богатыми и бедными странами, но признал в среду, что “с тех пор глобальные ситуации мало изменились”, поэтому он призывает продолжить мораторий крайней мере до конца года.

Цитата

Начальник ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал журналистам:

“Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальное поставки вакцин, считают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками. Мы не хотим видеть широкого применения бустеров для здоровых людей, которые полностью вакцинированы”.

Напомним

США собираются вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. С 20 сентября всем американцам будут предложены “бустерные” дозы прививки от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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