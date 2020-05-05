ВООЗ закликала країни розслідувати ранні випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни розслідувати будь-які підозрілі випадки захворювань, які могли б виявитись COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у вівторок, що дослідження про те, що COVID-19 з’явився у Франції ще у грудні, тобто, раніше, ніж вважалося, не дивує, і закликала країни розслідувати будь-які інші ранні підозрілі випадки”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що Китай вперше повідомив до ВООЗ про новий коронавірус, який пізніше отримав назву COVID-19, 31 грудня. Раніше вважалось, що захворювання поширилось на Європу в січні.
"Це дає абсолютно нову картину про все... Отримані результати допомагають краще зрозуміти потенційну вірусну циркуляцію COVID-19”, - сказав представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер під час брифінгу ООН в Женеві, посилаючись на французькі звіти.
Вказано, що у зв’язку з цим, Ліндмайер закликав інші країни перевіряти записи про випадки пневмонії невідомого походження, що виникли в кінці 2019 року. Він вважає, що це дасть світові нову і більш чітку картину спалаху.
Нагадаємо, в США заявили про докази поширення коронавірусу з лабораторії в Китаї.