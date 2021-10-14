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ВООЗ: смертність від туберкульозу в світі виросла вперше за десятиліття

ВООЗ: смертність від туберкульозу в світі виросла вперше за десятиліття

Київ • УНН

 • 26430 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що кількість людей, які загинули від туберкульозу, збільшилася вперше за більш ніж десятиліття, в основному через те, що менше людей пройшли тестування і лікування, оскільки ресурси були відвернені на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт ВООЗ.

Деталі

У своєму щорічному звіті про туберкульоз, опублікованому в четвер, ВООЗ повідомило, що в минулому році від бактеріального захворювання померло 1,5 мільйона людей у всьому світі, що більше, ніж 1,4 мільйона смертей в 2019 році.

ВООЗ також повідомила, що в 2020 році у набагато меншої кількості людей було діагностовано туберкульоз: 5,8 мільйона проти 7,1 мільйона в 2019 році. За оцінками агентства, близько 4 мільйонів людей страждають на туберкульоз, але він у них ще не діагностований, що на 2,9 мільйона осіб більше, ніж у попередньому році.

"Це тривожна новина, яка повинна послужити глобальним тривожним сигналом щодо нагальної потреби в інвестиціях і інноваціях, щоб закрити прогалини в діагностиці, лікуванні та догляді за мільйонами людей...", - повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

ВООЗ заявила, що вплив пандемії на протитуберкульозні служби в 2020 році був "особливо серйозним", і набагато менше людей отримали лікування. Світові інвестиції в боротьбу з цією хворобою також впали в минулому році.

В рамках свого звіту ВООЗ визначила дві основні проблеми, які виникли в 2020 році в боротьбі з інфекцією: переміщення людських і фінансових ресурсів від протитуберкульозних служб до заходів реагування на Covid-19 і нездатність людей шукати і регулярно отримувати допомогу під час ізоляції.

Прогнози моделювання показують, що кількість людей, які захворіють і помруть від цієї хвороби, може вирости в 2021 і 2022 роках.

Доповнення

Викликана бактерією Mycobacterium tuberculosis, інфекція поширюється через вдихання крихітних крапельок при кашлі або чханні інфікованої людини. Туберкульоз зазвичай вражає легені, але може вражати й інші частини тіла, наприклад, нирки або мозок.

Близько чверті населення світу страждає латентною формою туберкульозу, тобто вони переносять цю бактерію, але не хворіють і не можуть її передати. У тих, хто є носієм цієї бактерії, є 5-10% шанс в кінцевому підсумку захворіти на туберкульоз.

Хвороба виліковна, якщо її виявити на ранній стадії, але лікарсько-стійкі форми ускладнюють зусилля по лікуванню. До країн з найбільшим числом випадків туберкульозу відносяться Індія, Китай, Індонезія, Філіппіни, Нігерія, Бангладеш і Південна Африка.

Докази існування туберкульозу були виявлені в єгипетських муміях і вважається, що за всю історію людства він убив більше людей, ніж будь-яке інше інфекційне захворювання. Щорічно туберкульоз вбиває більше людей, ніж СНІД і малярія.

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