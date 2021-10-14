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ВОЗ: смертность от туберкулеза в мире выросла впервые за десятилетие

ВОЗ: смертность от туберкулеза в мире выросла впервые за десятилетие

Киев  •  УНН

 • 26422 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество людей, погибших от туберкулеза, увеличилось впервые за более чем десятилетие, в основном потому, что меньше людей прошли тестирование и лечение, поскольку ресурсы были отвлечены на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВОЗ.

Детали

В своем ежегодном отчете о туберкулезе, опубликованном в четверг, ВОЗ сообщила, что в прошлом году от бактериального заболевания умерло 1,5 миллиона человек во всем мире, что больше, чем 1,4 миллиона смертей в 2019 году.

ВОЗ также сообщила, что в 2020 году в гораздо меньшего количества людей был диагностирован туберкулез: 5,8 миллиона против 7,1 миллиона в 2019 году. По оценкам агентства, около 4 миллионов человек страдают туберкулезом, но он у них еще не диагностирован, что на 2,9 миллиона человек больше, чем в предыдущем году.

"Это тревожная новость, которая должна послужить глобальным тревожным сигналом относительно необходимости в инвестициях и инновациях, чтобы закрыть пробелы в диагностике, лечении и уходе за миллионами людей...", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ заявила, что влияние пандемии на противотуберкулезные службы в 2020 году было "особенно серьезным", и гораздо меньше людей получили лечение. Мировые инвестиции в борьбу с этой болезнью также упали в прошлом году.

В рамках своего отчета ВОЗ определила две основные проблемы, которые возникли в 2020 году в борьбе с инфекцией: перемещение людских и финансовых ресурсов от противотуберкулезных служб к мерам реагирования на Covid-19 и неспособность людей искать и регулярно получать помощь при изоляции.

Прогнозы моделирования показывают, что количество людей, которые заболеют и умрут от этой болезни, может вырасти в 2021 и 2022 годах.

Дополнение

Вызванная бактерией Mycobacterium tuberculosis, инфекция распространяется через вдыхание крошечных капелек при кашле или чихании инфицированного человека. Туберкулез обычно поражает легкие, но может поражать и другие части тела, например, почки или мозг.

Около четверти населения мира страдает латентной формой туберкулеза, то есть они переносят эту бактерию, но не болеют и не могут ее передать. У тех, кто является носителем этой бактерии, 5-10% шанс в конечном итоге заболеть туберкулезом.

Болезнь излечима, если ее обнаружить на ранней стадии, но лекарственно-устойчивые формы затрудняют усилия по лечению. К странам с наибольшим числом случаев туберкулеза относятся Индия, Китай, Индонезия, Филиппины, Нигерия, Бангладеш и Южная Африка.

Доказательства существования туберкулеза были обнаружены в египетских мумиях и считается, что за всю историю человечества он убил больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание. Ежегодно туберкулез убивает больше людей, чем СПИД и малярия.

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